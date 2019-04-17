Trabzon'da eski bir hemşire FETÖ mensubu olduğu iddiasıyla yakalandı

Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddia edilen eski hemşire gözaltına alındı.

Kentte, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen eski hemşire A.Y. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Örgütün Trabzon Barosuna bağlı avukatlardan sorumlu yöneticilerinden olduğu ileri sürülen firari avukat Y.Y'nin eşi olan zanlının, avukat eşleri ile örgüt adına toplantılar yaptığı belirtildi.

Zanlı A.Y'nin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdürüldüğü öğrenildi.

