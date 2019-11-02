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Trabzon'da etkili sağanak; dere taşı, su baskınları yaşandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 00:20 | Son Güncelleme

TRABZON’da etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklar göle döndü, bazı iş yerlerini su bastı.

Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)- TRABZON’da etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklar göle döndü, bazı iş yerlerini su bastı. Belediye ekipleri, ani su baskını yaşanan Pazarkapı mevkisindeki dere çevresinde su tahliye çalışması başlattı.

Kentte, akşam saatlerinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Ortahisar ilçesinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Sağanak nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda oluşan su birikintileri nedeniyle Havalimanı ve Pelitli mevkiinde trafik akışı bir süre durdu. Karayolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, ekiplerinin müdahalesi ile yol trafiğe açıldı. Trafik akışı ise bir süre sonra normale döndü.

DERE TAŞTI

Etkili sağanak nedeniyle Pazarkapı mevkiinde bulunan derede su debisinin yükselmesi taşkına yol açtı. Taşkın sonucu bazı iş yerlerini de su bastı. Vatandaşlar suyu tahliye etmek için kendi çabalarıyla temizleme çalışması başlatırken, bölgeye DSİ ve büyükşehir belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin iş makinesi eşliğinde başlattığı çalışmalarla su basan iş yerindeki su tahliye edildi. Su baskını olan bölgede tedbir amaçlı elektrik kesintisi yapıldı.

'DOĞAL AFET YAPACAK BİR ŞEY YOK'

İş yerini su basan Barış Güneş, “Akşam üstü dükkanımızı su bastı. Temizleme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Fazla bir zararımız yok. Doğal afet yapacak bir şey yok” dedi

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