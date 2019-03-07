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Trabzon'da FETÖ davalarında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 18:05 | Son Güncelleme

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen iki ayrı FETÖ/PDY davasında sanıklardan biri 9 yıl, diğeri 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan 2 sanıktan biri 9, diğeri 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada FETÖ'nün Trabzon "Hususi bölge lise mesulü" olduğu iddiasıyla tutuklu sanık T.Ş. ile avukatı ve yakınları katıldı.

Mahkeme başkanı, sanık hakkındaki mütalaada, sanığın başkası adına kayıtlı hat üzerinden Bylock programını ve "Tuncer" kod ismini kullandığının ve Bank Asya'daki hesabına örgütün çağrısı üzerine para yatırdığının tespit edildiğinin belirtildiğini ifade ederek, sanığın cezalandırılmasının talep edildiğini anımsattı.

Tutuklu sanık T.Ş. ise suçlamaları kabul etmeyerek, beraatını talep etti.

Sanık avukatının dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, sanığın örgüt hiyerarşisindeki mevcut durumu göz önünde bulundurularak 9 yıl hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Aynı mahkemede görülen başka bir duruşmada da "Zübeyir" kod isimli tutuklu sanık T.K. ile avukatı ve yakınları hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen M.D. sanığı öğrencilik yıllarında tanıdığını belirterek, kendisiyle FETÖ'ye ait öğrenci evlerinde tanıştığını söyledi.

Sanığın o dönemde kaldığı evden sorumlu "abi" olduğunu aktaran M.D, evlerde örgüt lideri Fetullah Gülen'e ait kitaplar okunup Gülen'in vaazlarının izletildiğini belirterek, 2013 yılından sonra sanıkla görüşmediklerini ifade etti.

Tanık F.K.K. da bir arkadaşı vasıtasıyla tanıştıklarını, sanığın örgüte ait öğrenci evlerinde kaldığını söyledi.

Mahkeme başkanı, sanığın başkası adına kayıtlı hat üzerinden Bylock programı kullandığı, örgüt içerisinde "Zübeyir" kod ismini kullandığı ve Bylock kullanıcı adının da "Zübeyir" olarak tespit edildiğini kaydetti.

Tutuklu sanık T.K. savunmasında, mütalaaya katılmadığını belirterek, beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanığın 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY hapis cezası Trabzon

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