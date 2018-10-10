Trabzon'da FETÖ operasyonu: 14 subaya gözaltı

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)- TRABZON merkezli 12 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, aralarında subayların bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 12'sinin halen orduda görevde olduğu öğrenildi.

İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince, Trabzon merkezli İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Kars, Bitlis, Bolu, Bayburt, Malatya, İzmir, Antalya ve Çanakkale illerinde FETÖ/PDY'ye üye oldukları ve örgüt içerisinde ankesörlü telefonları kullanarak ardışık arama yöntemiyle haberleştikleri tespit edilen, askeri personele yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 14 kişinin evlerine eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonlarda; 1 albay, 3 yarbay, 1 binbaşı, 3 yüzbaşı, 6 üsteğmen olmak üzere toplam 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 14 subaydan 12'sinin halen orduda görevli 2'sinin ise emekli olduğu öğrenildi. Şüphelilerin evlerinde arama yapan ekipler, bazı belge ve evrak ile dijital cihazlara da el koydu.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü belirtildi.

