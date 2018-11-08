Trabzon’da FETÖ operasyonu: 2 albaya gözaltı

TRABZON, (DHA)- TRABZON’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2 muvazzaf albay gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgüte üye oldukları suçlamasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan 2 muvazzaf albayın adreslerine sabah saatlerinde baskın yaptı. Operasyonda Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı'nda görevli 2 muvazzaf albay, gözaltına alındı. 'Anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs ve terör örgütü üyesi olmak' suçlarından gözaltına alınan şüpheliler sorgusu için emniyete götürüldü. Ekipler, evlerde bulunan bazı belgelere ve dijital cihazlara el koyarken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Erdoğan'a sunulan yerel seçim anket sonucundan çıkan 4 isim!
Meclis'te şok görüntüler! Sigara yasaklarını konuşan milletvekilleri yasak alanda sigara içti
Selim, Almanya'yı karıştırdı: 13 bin kişiye bulaştırdı!
Whatsapp'ta en çok konuştuğunuz kişi...
Karayılan, Bayık ve Kalkan terörist başı Öcalan gibi Türkiye'ye getirilir mi?
Bozyörük yılanıyla gelen şifa! Bilen almadan geçmiyor
OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!
Erzurum'da iğrenç tecavüzün arkasından Fethullah Gülen'in yeğenleri çıktı
Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Türkiye ve Suudi Arabistan'la yakın çalışıyoruz
10 yıldır öz kızını taciz ediyordu! İğrenç olay kızına yazdığı mektupla ortaya çıktı
İYİ Parti'de istifalar sürüyor: Genel Başkan Saray'a nasıl yakın olabilirim savaşı verir hale geldi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum