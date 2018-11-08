Trabzon’da FETÖ operasyonu: 2 albaya gözaltı

TRABZON, (DHA)- TRABZON’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2 muvazzaf albay gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgüte üye oldukları suçlamasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan 2 muvazzaf albayın adreslerine sabah saatlerinde baskın yaptı. Operasyonda Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı'nda görevli 2 muvazzaf albay, gözaltına alındı. 'Anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs ve terör örgütü üyesi olmak' suçlarından gözaltına alınan şüpheliler sorgusu için emniyete götürüldü. Ekipler, evlerde bulunan bazı belgelere ve dijital cihazlara el koyarken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

