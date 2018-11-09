Trabzon'da FETÖ'nün avukat yapılanması davası

Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, aralarında eski Trabzon Baro Başkanı Orhan Öngöz'ün de yer aldığı 2'si tutuklu 3'ü firari 14 sanığın yargılanmasına devam edildi. Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Orhan Öngöz ve Muhammet Nuh Polat ile tutuksuz sanıklar M.Ö, H.Y, Y.K, İ.E, B.K, S.K ve S.B ile avukatları ve yakınları katıldı. Diğer tutuksuz sanıklar Y.Y. ve S.G ise duruşmaya katılmadı. Tutuklu sanık Orhan Öngöz hakkında şikayette bulunan M.B. de duruşmaya katıldı. Mahkeme başkanının tutuksuz sanıklardan S.B'nin ByLock programında şifresinin "Eynesil" olduğunu, diğer sanık H.Y'nin ise kullanıcı adı "Hanzala" ve "10764hy" şifresiyle "ByLock" kullanıcısı olduklarının tespit edildiğini hatırlatması üzerine her iki sanık da programı kullandıklarını beyan etti. Duruşmaya müşteki olarak katılan M.B. ise eski Baro Başkanı Orhan Öngöz hakkında şikayetçi olduğunu belirterek, sanığın tutukluluğunun devam etmesini ve eksikliklerin giderilmesini istedi.

Gümüşhane Baro Başkanı İsmail Taştan'ın 2011-2013 yılları arasında örgüt tarafından baro başkanlarının katıldığı sohbet toplantıları düzenlendiği ve bu toplantılara Orhan Öngöz'ün de katıldığı yönündeki beyanlarını hatırlatan cumhuriyet savcısı tarafından, Öngöz'ün 2014'te baro başkanı seçildiği dikkate alınarak, baro başkanlığına vekalet edip etmediği soruldu. Öngöz, beyanında, baro başkanlığına seçilmeden önce baroda herhangi bir görevi olmadığını belirterek, Taştan'ı baro başkanı seçilmeden önce tanımadığını, vermiş olduğu isimleri de tanımadığını, Hukuk ve Hayat Derneği'ne de kesinlikle gitmediğini ve üye olmadığını aktardı. Cumhuriyet Savcısı, sanıklardan Öngöz hakkında dosyanın tamamlandığını belirterek, sanık hakkındaki mütalaasını sundu. Sanık hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği suçundan kamu davası açıldığını hatırlatan savcı, sanığın kullanıcı adı "Reisbey61" ve "T1461t1461" şifresiyle "ByLock" programı kullanıcısı olduğunun tespit edildiğini belirtti. Mütalaada, eski Gümüşhane Baro Başkanı İsmail Taştan'ın, sanığın örgüt üyesi olduğu yönündeki beyanları ve 2011-2013 yılları arasında örgüt toplantılarına katıldığı, örgütün "İnsan Hakları Kurulu" seçimine ilişkin Şanlıurfa baro başkanının seçilmesi talimatını verdiği ve bu toplantıya Öngöz'ün de katıldığını beyan ettiğini ancak Öngöz'ün 2014 yılında baro başkanlığına seçildiği anlaşıldığından Taştan'ın sanık hakkındaki beyanlarına itibar edilemeyeceğine yer verildi.