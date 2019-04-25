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Trabzon'da FETÖ'nün avukat yapılanması davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 18:55 | Son Güncelleme

Trabzon'da "terör örgütü üyesi olmak" suçundan eski Trabzon Baro Başkanı Orhan Öngöz 6 yıl 3 ay, avukatlar Hüseyin Yılmaz, Selman Bitiş ve Mustafa Öngün 1'er yıl 6'şar ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı - Mahkeme heyeti, 3 avukat hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi

Trabzon'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan 4 avukattan eski Baro Başkanı Orhan Öngöz 6 yıl 3 ay, diğer sanıklar 1'er yıl 6'şar ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Orhan Öngöz, Hüseyin Yılmaz, Selman Bitiş ve Mustafa Öngün ile avukatları katıldı.

Duruşmayı, Trabzon Baro Başkanı Sibel Suiçmez ve bazı avukatlar da takip etti.

Cumhuriyet savcısı, mahkemeye sunduğu esas hakkındaki mütalaasında sanıklardan Öngöz hakkında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği suçundan kamu davası açıldığını belirterek, sanığın "Reisbey61" adı ve "T1461t1461" şifresiyle "ByLock" programı kullanıcısı olduğunu vurguladı.

Sanığın, örgütün çağrısına denk gelen dönemde Bank Asya'ya birkaç kez para yatırdığının tespit edildiği, örgüt hiyerarşisinde yer aldığı ve örgütün talimatlarını yerine getirdiği kaydedilen mütalaada, örgüte ait olan ve kapatılan Samanyolu televizyonunda bir programa bağlanarak örgüt lehine açıklamalarda bulunduğu ifade edildi.

Mütalaada, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve tanık beyanlarından terör örgütü üyeliği suçunu işlediğinin tespit edilerek hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Duruşmaya tanık olarak katılan eski Bank Asya Trabzon Şube Müdürü V.Y. de mahkeme başkanının, örgütün çağrısının ardından Bank Asya'ya para yatırılmasıyla ilgili sorusu üzerine, "Kendini o camiaya yakın hissedenler dönem dönem para yatırıyorlardı. 2001 yılında Fetullah Gülen tarafından bankaya sahip çıkılması ve para yatırılmasına yönelik çağrı yapıldığını biliyorum." ifadesini kullandı.

V.Y. sanık Öngöz'ün zaman zaman bankaya para yatırdığını ancak fazla bir samimiyetleri olmadığını savundu.

Tutuksuz sanıklardan Hüseyin Yılmaz da dini duygularının istismar edildiğini belirterek, "Sohbetlerde önce Kuran-ı Kerim okunurdu. Duruma göre risale ve Fetullah Gülen kitapları okunurdu. Nabza göre hareket ediliyordu. Yapıyı eleştiren veya ilk kez katılan biri varsa Fetullah Gülen videosu izletilmezdi." dedi.

Sanık avukatlarının dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanıklardan Öngöz'ün 6 yıl 3 ay, Hüseyin Yılmaz, Selman Bitiş ve Mustafa Öngün'ün 1'er yıl 6'şar ay 22'şer gün hapis cezasına çarptırılmasını kararlaştırdı.

Mahkeme heyeti, sanıklar Yılmaz, Bitiş ve Öngün ile ilgili cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

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