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Trabzon'da FETÖ'nün "gaybubet evi"ne operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 10:28 | Son Güncelleme

Örgütün "bölge ablası"nın da aralarında bulunduğu 2 kişi yakalandı

Trabzon'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'nin "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evlerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgüte müzahir bir dershanede öğretmenlik yaptığı belirlenen ve Trabzon adli makamlarınca aranan ByLock kullanıcısı C.İ. ile örgütün özel eğitim kurumlarında kaydı bulunan ve "bölge ablası" olduğu tespit edilen ByLock kullanıcısı E.İ. yakalandı.

Zanlıların işlemleri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
gaybubet evi FETÖ/PDY

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