HABER

Trabzon’da FETÖ’nün hücre evlerine baskın: 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 13:59 | Son Güncelleme

Trabzon’da polis ekiplerinin Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) hücre evlerine yönelik gerçekleştirilen baskında 3 ayrı adreste 4 örgüt mensubu yakalandı.Alınan bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin FETÖ/PDY üyelerinin saklandıkları "gaybubet evi" olarak bilinen hücre evlerine yönelik yaptıkları çalışma sonucu Ordu’da haklarında arama kaydı bulunan firari örgüt üyelerinin Trabzon’da saklandıkları tespit edildi.

Trabzon’da polis ekiplerinin Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) hücre evlerine yönelik gerçekleştirilen baskında 3 ayrı adreste 4 örgüt mensubu yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin FETÖ/PDY üyelerinin saklandıkları "gaybubet evi" olarak bilinen hücre evlerine yönelik yaptıkları çalışma sonucu Ordu’da haklarında arama kaydı bulunan firari örgüt üyelerinin Trabzon’da saklandıkları tespit edildi. Tespit edilen 3 ayrı adrese eş zamanlı baskınlar düzenlenirken, baskınlarda "bölge talebe mesulü" oldukları belirlenen Ş.Ö. ve Ö.O. ile B.Ö. ve S.C. isimli 4 kişi gözaltına alındı. ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen şahısların sorgularının sürdüğü bildirildi.

PARTNERGece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!Gece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!
Polis üniforması giyip, kurusıkıyla parkta dolaşırken gözaltına alındıPolis üniforması giyip, kurusıkıyla parkta dolaşırken gözaltına alındı
Bebek bezi yüklü kamyon devrildi, sürücü ağır yaralıBebek bezi yüklü kamyon devrildi, sürücü ağır yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

Resmi Gazete'de yayımlandı, 30 yıl hapis cezası geliyor

Resmi Gazete'de yayımlandı, 30 yıl hapis cezası geliyor

Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı

Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı

Ankara'da restorana silahlı saldırı

Ankara'da restorana silahlı saldırı

Artık kesinleşti! O üniversitenin adı değişti!

Artık kesinleşti! O üniversitenin adı değişti!

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp taciz etti

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var, söylenti vardı...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden 300 bin lira çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.