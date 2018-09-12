Trabzon'da FETÖ'nün iş adamı mütevelli heyeti grubu davası

Trabzon'da, FETÖ/PDY'nin iş adamı mütevelli heyeti gruplarına yönelik soruşturma kapsamında tutuksuz 20 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanıklardan 18'i ile avukatları katıldı.
Cumhuriyet savcısı beyanında, dosya hakkındaki mütalaayı tekrar ettiklerini belirtti.
Tutuksuz sanıklardan S.G, 2011'in ortalarında bu yapıyla tanıştığını ve 2014'e kadar sohbetlere katıldığını söyledi.
Örgüt aracılığıyla Batum gezisi ve umre ziyaretine katıldığını aktaran S.G, "Bir iş adamı derneğine üye yapmışlar. Bank Asya'ya ise SSK primlerimi yatırmak için hesap açmıştım. Asla bilerek ve isteyerek suç işlemedim, beraatimi istiyorum." ifadesini kullandı.
Diğer sanıklar ise cumhuriyet savcısının mütalaasına katılmadıklarını dile getirerek, beraatlerini talep etti.
Mahkeme heyeti, Ş.Y, H.A, O.B, H.A. ve Y.E.H. hakkında uygulanan adli kontrol şartının kaldırılmasına karar verdi.
Duruşma, heyet değişikliği nedeniyle dosyanın incelemeye alınması için ertelendi.
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