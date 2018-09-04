Trabzon'da FETÖ/PDY operasyonu

Trabzon'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda jandarma yüzbaşı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Savcılığınca hakkında gözaltı kararı çıkartılan Ağrı'nın Patnos ilçesinde görevli jandarma yüzbaşı H.A, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı.

Daha önce Trabzon'da görev yaptığı ve ailesini ziyarete geldiği belirlenen şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

