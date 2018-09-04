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Trabzon'da FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 20:05 | Son Güncelleme

Operasyon kapsamında bir asker gözaltına alındı

Trabzon'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda jandarma yüzbaşı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Savcılığınca hakkında gözaltı kararı çıkartılan Ağrı'nın Patnos ilçesinde görevli jandarma yüzbaşı H.A, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı.

Daha önce Trabzon'da görev yaptığı ve ailesini ziyarete geldiği belirlenen şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
gözaltı jandarma yüzbaşı Trabzon

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