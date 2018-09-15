Trabzon'da FETÖ/PDY operasyonu

Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince kentte faaliyet yürüttükleri belirlenen örgüt mensuplarının bulunduğu "gaybubet evi" olarak adlandırılan adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Kars'ta yürütülen soruşturma kapsamında aranan, kapatılan özel okulda öğretmenlik yapan ve Kars'taki polis akademisi mezunu amirlerden sorumlu mahrem imam M.B. ile katalog evlilik yöntemiyle evlendirildikleri belirlenen ve kapatılan özel okulda öğretmen olan, emniyet mensubu örgüt üyelerinin eşlerinden sorumlu eşi S.B. yakalandı.

Adresteki aramada bin 500 dolar, 550 avro, 450 lira ile çeşitli dokümanlar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ele geçirilen para miktarının azlığının, toplanan himmetlerde düşüş ve örgütte çözülmelerin ciddi boyutlara ulaştığı yönünde değerlendirildiği bildirildi.

