Trabzon'da FETÖ/PDY operasyonu

Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, Trabzon'da görevli maliye yüzbaşı Y.Ş. ve jandarma astsubay G.S. ile meslekten ihraç edilen polis memuru Y.Ö. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından zanlılar, Ankara, Van ve Sivas'a gönderildi.
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