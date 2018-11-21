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Trabzon'da FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 18:09 | Son Güncelleme

Albay rütbesindeki örgüt üyelerine "mahrem imamlık" ve emniyet yapılanmasında "mahrem abi" olarak görev yapan 2 kişi gözaltına alındı

Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yürütülen çalışmalar kapsamında, albay rütbesindeki terör örgütü üyelerine "mahrem imamlık" yaptığı belirlenen ve aktif olarak görev yapan doktor H.Y. ile Trabzon'da örgütün emniyet yapılanmasında "mahrem abi" konumunda olduğu tespit edilen firari ihraç öğretmen A.K, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan ve Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Trabzon

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