Trabzon'da FETÖ/PDY operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Giresun'da görevli emniyet müdürlerinden sorumlu "mahrem imamı" Trabzon'da gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Giresun adli makamlarınca "FETÖ/PDY'ye üye olma" suçundan aranan, örgüte müzahir kapatılan bir kolejde öğretmen olarak çalışan ve örgütün Giresun'da görevli emniyet müdürlerinden sorumlu "mahrem imamı" olduğu öne sürülen E.B. gözaltına alındı.

Zanlının üst aramasında, 6 bin 550 lira ele geçirildi.

Şüphelinin, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

