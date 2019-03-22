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Trabzon'da FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 14:32 | Son Güncelleme

FETÖ'nün Giresun'da görevli emniyet müdürlerinden sorumlu "mahrem imamı" Trabzon'da yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Giresun'da görevli emniyet müdürlerinden sorumlu "mahrem imamı" Trabzon'da gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Giresun adli makamlarınca "FETÖ/PDY'ye üye olma" suçundan aranan, örgüte müzahir kapatılan bir kolejde öğretmen olarak çalışan ve örgütün Giresun'da görevli emniyet müdürlerinden sorumlu "mahrem imamı" olduğu öne sürülen E.B. gözaltına alındı.

Zanlının üst aramasında, 6 bin 550 lira ele geçirildi.

Şüphelinin, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ PDY Trabzon

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