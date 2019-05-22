HABER

Trabzon'da FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 22:36 | Son Güncelleme

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı

Trabzon'da düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğünce, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye firari şahısların yakalanmasına yönelik İstihbarat, Terörle Mücadele Şube ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince müşterek çalışma gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar kapsamında, Kocaeli adli makamlarınca "silahlı terör örgütü kurma, yönetme" suçundan aranan, "Bylock" kullanıcısı, örgüte müzahir sendika üyeliği ve banka hesabı olduğu tespit edilen, emniyet mahrem imamı öğretmenlikten ihraç edilen F.K, "Bylock" kullanıcısı ve kentte büyük bölge talebe mesulü olduğu belirlenen M.Ö, memurluktan ihraç edilen M.K, Diyarbakır'da bayan personelden sorumlu emniyet mahrem imamı olduğu belirlenen B.A. ve Trabzon büyük bölge talebe mesulü olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen N.S. yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 5 şüpheliden M.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

Arapların inanılmaz tutkusu!Arapların inanılmaz tutkusu!
Yetim çocuklardan İstanbul Valisi ve İBB Başkan Vekili Ali Yerlikaya’ya ziyaretYetim çocuklardan İstanbul Valisi ve İBB Başkan Vekili Ali Yerlikaya’ya ziyaret
Uber sürücüsü aracının tavanı üzerinde gözaltına alındıUber sürücüsü aracının tavanı üzerinde gözaltına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY operasyonu Trabzon

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Son dakika! Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Mahalleli ne yapacağını şaşırdı! Ne evden çıkabiliyorlar ne de pencereleri açabiliyorlar

Mahalleli ne yapacağını şaşırdı! Ne evden çıkabiliyorlar ne de pencereleri açabiliyorlar

Son hali herkesi şoke etti! Bu nasıl değişim?

Son hali herkesi şoke etti! Bu nasıl değişim?

Bakan'dan uyarı! 2 bin TL cezası var

Bakan'dan uyarı! 2 bin TL cezası var

Selim Kotil, İstanbul seçimlerinden adaylığını çekti

Selim Kotil, İstanbul seçimlerinden adaylığını çekti

Ordu'da radyasyon oranlarının yükseldiği iddiasına açıklama

Ordu'da radyasyon oranlarının yükseldiği iddiasına açıklama

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmaris'te faciadan dönüldü! Önce kendilerini sonra da polis ve zabıta ekiplerini yakmaya kalktılar

Önce kendilerini sonra da gelen ekiplerini yakmaya kalktılar

Sarar ailesine dehşeti yaşatmışlardı! Karar belli oldu

Sarar ailesine dehşeti yaşatmışlardı! Karar belli oldu

Jandarma aracı, şarampole devrildi: 4 asker yaralı

Jandarma aracı kaza yaptı: 4 asker yaralı!

Meteoroloji'den kritik uyarı! Yarın akşama kadar sürecek

Meteoroloji'den kritik uyarı! Yarın akşama kadar sürecek

Kadıköy'de bir hastanede yangın çıktı

Kadıköy'de hastanede korkutan yangın!

Tartıştığı müşterinin otelini bastılar: 4 yaralı

Bıçak ve sopalarla otel bastılar: 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.