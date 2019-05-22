Trabzon'da FETÖ/PDY operasyonu

Trabzon'da düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğünce, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye firari şahısların yakalanmasına yönelik İstihbarat, Terörle Mücadele Şube ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince müşterek çalışma gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar kapsamında, Kocaeli adli makamlarınca "silahlı terör örgütü kurma, yönetme" suçundan aranan, "Bylock" kullanıcısı, örgüte müzahir sendika üyeliği ve banka hesabı olduğu tespit edilen, emniyet mahrem imamı öğretmenlikten ihraç edilen F.K, "Bylock" kullanıcısı ve kentte büyük bölge talebe mesulü olduğu belirlenen M.Ö, memurluktan ihraç edilen M.K, Diyarbakır'da bayan personelden sorumlu emniyet mahrem imamı olduğu belirlenen B.A. ve Trabzon büyük bölge talebe mesulü olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen N.S. yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 5 şüpheliden M.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

