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Trabzon'da fındık hırsızları tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 09:46 | Son Güncelleme

Trabzon'da fındık hırsızları tutuklandı

Trabzon'un Araklı ilçesinde bir evden 200 kilogram fındık çalınması olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Erenler Mahallesi'nde, 23 Eylül'de Salih Karadeniz'in evinde bulunan 200 kilogram fındığın çalınmasıyla ilgili İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda O.P. (20), İ.P. (18), F.A. (20), B.P. (19) yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden O.P, İ.P. ve F.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, B.P. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Fındık hırsızlığı gözaltı Trabzon

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