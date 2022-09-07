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Trabzon'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

07.09.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Trabzon'da, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) hükümlüsü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G'nin saklandığı adres tespit edildi.

Ekiplerin takibi sonucu düzenlenen operasyonda S.G, saklandığı evde yakalandı.

Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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