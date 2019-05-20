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Trabzon’da fuhuş operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 14:18 | Son Güncelleme

Trabzon Emniyet Müdürlüğü tarafından fuhuşla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 17 bayan hakkında kabahatler kanunu kapsamında işlem yapıldı.Edinilen bilgiye göre, Çömlekçi Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde yapılan denetim ve kontrollerde 17 hayat kadını fuhuşla mücadele kapsamında alınarak Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.Bayanların her biri hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında çevreye rahatsızlık vermekten gerekli idari işlem yapılırken denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü tarafından fuhuşla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 17 bayan hakkında kabahatler kanunu kapsamında işlem yapıldı.
Edinilen bilgiye göre, Çömlekçi Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde yapılan denetim ve kontrollerde 17 hayat kadını fuhuşla mücadele kapsamında alınarak Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.
Bayanların her biri hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında çevreye rahatsızlık vermekten gerekli idari işlem yapılırken denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi.

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