HABER

Trabzon'da fuhuş operasyonu: 12 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.11.2018 16:09 | Son Güncelleme

TRABZON'da, polisin düzenlediği operasyonda, fuhuş yaptıkları iddiasıyla 12 kadın, gözaltına alındı.

Trabzon'da fuhuş operasyonu: 12 gözaltı

Emre KOLTUK/TRABZON, (DHA)- TRABZON'da, polisin düzenlediği operasyonda, fuhuş yaptıkları iddiasıyla 12 kadın, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Çömlekçi Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde denetim ve kontrollerde bulundu. Operasyonlarda, fuhuş yaptıkları iddiasıyla 12 kadın gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında 'Çevreye rahatsızlık vermekten' işlem yapılıp para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakıldı.
FOTOĞRAFLI

Trabzon'da fuhuş operasyonu: 12 gözaltıTrabzon'da fuhuş operasyonu: 12 gözaltı

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Eşinin öldürdüğü Emine, toprağa verildiEşinin öldürdüğü Emine, toprağa verildi
Hayvanlarını otlattığı çayırda ölü bulunduHayvanlarını otlattığı çayırda ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den Cihangir İslam'a ağır sözler: Bu büyük ayıptır, rezilliktir ve milletten özür gerektirir!

AK Parti'den Cihangir İslam'a ağır sözler: Bu büyük ayıptır, rezilliktir ve milletten özür gerektirir!

Tunceli'den acı haber! Komutanlar askeri bu halde buldu

Tunceli'den acı haber! Komutanlar askeri bu halde buldu

Rabobank: Dolar/TL yıl sonuna kadar 5'e gerileyebilir

Rabobank: Dolar/TL yıl sonuna kadar 5'e gerileyebilir

Fenerbahçe Jorge Sampaoli'ye resmi teklif götürdü

Fenerbahçe Jorge Sampaoli'ye resmi teklif götürdü

Türkiye'de mağara dönemini yaşıyorlar! İşte duyanları şaşkına çeviren aile

Türkiye'de mağara dönemini yaşıyorlar! İşte duyanları şaşkına çeviren aile

Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz ağzından kaçırdı! Erdoğan'a yürekten katılıyorum

Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz ağzından kaçırdı! Erdoğan'a yürekten katılıyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Twitter'dan yazdılar, belediye başkanı çaya geldi!

Twitter'dan yazdılar, belediye başkanı çaya geldi!

Karısı 'seni aldattım' dedi sonrası korkunç! 49 yerinden bıçakladı

Karısı 'seni aldattım' dedi sonrası korkunç! 49 yerinden bıçakladı

12 yaşındaki çocuğa şok sözler! 'Olgunlaşmışsın, gözlerine aşık oldum'

12 yaşındaki çocuğa şok sözler! 'Olgunlaşmışsın, gözlerine aşık oldum'

Trabzon'da 5 yaşındaki çocuğu taciz eden sapığı serbest bırakan savcıya büyük şok

Trabzon'da 5 yaşındaki çocuğu taciz eden sapığı serbest bırakan savcıya büyük şok

Görümcesinin kocasıyla kaçtı

Görümcesinin kocasıyla kaçtı

Lüks villaya baskın! Polis bu halde yakaladı

Lüks villaya baskın! Polis bu halde yakaladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.