Trabzon'da fuhuş operasyonu: 12 gözaltı

Emre KOLTUK/TRABZON, (DHA)- TRABZON'da, polisin düzenlediği operasyonda, fuhuş yaptıkları iddiasıyla 12 kadın, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Çömlekçi Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde denetim ve kontrollerde bulundu. Operasyonlarda, fuhuş yaptıkları iddiasıyla 12 kadın gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında 'Çevreye rahatsızlık vermekten' işlem yapılıp para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakıldı.
FOTOĞRAFLI
Meclis'te 'Erdoğan'a özel lavabo' krizi
Lüks villaya baskın! Polis bu halde yakaladı
Londra'daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği'nde yangın paniği
AK Parti'den Cihangir İslam'a ağır sözler: Bu büyük ayıptır, rezilliktir ve milletten özür gerektirir!
Türkiye'de mağara dönemini yaşıyorlar! İşte duyanları şaşkına çeviren aile
Edirne'de korkutan patlama! Yaralılar var
Yolcu şoföre saldırdı, otobüs köprüden nehre düştü
Tek tip askerlik nedir? Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? İşte detaylar...
NASA duyurdu: Uzay aracı Dawn ile iletişim kesildi
Çin'in yeni oyuncağı çok konuşulacak!
Bu ayaklar 14 haftalık bir erkek bebeğe ait
Okuyucu Yorumları 0 yorum