Trabzon'da fuhuş operasyonu: 12 gözaltı

Emre KOLTUK/TRABZON, (DHA)- TRABZON'da, polisin düzenlediği operasyonda, fuhuş yaptıkları iddiasıyla 12 kadın, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Çömlekçi Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde denetim ve kontrollerde bulundu. Operasyonlarda, fuhuş yaptıkları iddiasıyla 12 kadın gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında 'Çevreye rahatsızlık vermekten' işlem yapılıp para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakıldı.

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