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Trabzon'da fuhuş operasyonu: 16 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2018 18:58 | Son Güncelleme

TRABZON'da, polisin düzenlediği operasyonda, fuhuş yaptıkları gerekçesiyle 16 kadın, gözaltına alındı.

Trabzon'da fuhuş operasyonu: 16 gözaltı

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)- TRABZON'da, polisin düzenlediği operasyonda, fuhuş yaptıkları gerekçesiyle 16 kadın, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentteki bazı otel ve iş yerlerinde fuhuş yapıldığı yönünde ihbar alıp, harekete geçti. Ekipler, Çömlekçi Mahallesi Yalı Caddesi üzerindeki bazı otel ve restoranlara baskın düzenledi. Operasyonlarda, fuhuş yaptıkları gerekçesiyle 16 kadın gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgularının sürdüğü belirtildi.

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Trabzon'da fuhuş operasyonu: 16 gözaltı

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