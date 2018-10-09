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Trabzon'da gasp iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 14:14 | Son Güncelleme

Bir araçta bulunan 2 kişiyi darbedip cüzdanları ve 5 bin 600 doları gasbettikleri iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı

Trabzon'da 2 kişiyi darbedip cüzdanları ve 5 bin 600 doları gasbettikleri iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Soğuksu Mahallesi'nde bir araçta bulunan 2 kişinin darbedilerek, cüzdan ve 5 bin 600 doların gasbedilmesiyle ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler çalışmalar sonucu olaya karıştıkları tespit edilen ve üzerlerinde 300 dolar bulunan F.G, K.C.K. ve A.K'yi gözaltına aldı.

Firari S.M. ise üzerinde 5 bin dolarla belirlenen adreste yakalandı.

Şüpheliler işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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gasp Trabzon

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