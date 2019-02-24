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Trabzon'da geliştirilen ameliyat yöntemi tıp literatürüne girdi

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.02.2019 14:28 | Son Güncelleme

TRABZON'da nefes borusunda darlık oluşması nedeniyle solunum sıkıntısı çeken hastalar için geliştirilen ameliyat yöntemi, tıp literatürüne girdi.

Trabzon'da geliştirilen ameliyat yöntemi tıp literatürüne girdi

Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA) - TRABZON'da nefes borusunda darlık oluşması nedeniyle solunum sıkıntısı çeken hastalar için geliştirilen ameliyat yöntemi, tıp literatürüne girdi. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Celal Tekinbaş ve ekibinin geliştirdiği yöntemle, 20 hasta gerçekleşen başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.
KTÜ Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Celal Tekinbaş ve ekibi ana nefes borusunda darlık oluşması nedeniyle solunum sıkıntısı çeken hastalar için özel bir ameliyat yöntemi geliştirdi. Trabzon’da ilk kez uygulanan yöntemle ameliyat edilen 20 hasta sağlığına kavuştu. Ameliyat tekniği uluslararası dergilerde yayımlanarak dünyada örnek gösterildi.
20 hastaya başarılı bir şekilde uygulanan tekniğin dört dikişle yapıldığını ve ameliyat sonrası konforunun daha iyi olduğunu söyleyen KTÜ Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Celal Tekinbaş, "Ana nefes borusunda darlık nedeniyle solunum sıkıntısı veya yetmezliği çeken hastalara dikişlerin kopmaması ve de dikiş hattında yeni darlık oluşmaması için nefes borusunun daralan kısmının çıkarıldıktan sonra en az bir hafta süreyle çenenin göğse dikilmesi yöntemi uygulanıyordu. Eski yöntemle çene göğse dikilince hastaların yutmaları zorlaşıyor, yutkunurken tükürüğü dahil sıvı ve katı gıdalar nefes borusuna kaçıp enfeksiyon yada solunum yollarının tıkanmasına neden olabiliyordu. Boyunda şiddetli ağrılar ve kireçlenme meydana gelebiliyordu. En az 7 gün çenenin göğüs ön duvarına dikili kaldığını düşünürsek bu olumsuzlukların azımsanmayacak bir oranda gerçekleşebileceği gözlemlenebiliyordu. Ama geliştirdiğimiz bu yeni teknikle hastaların hem konforunu çok olumsuz etkileyen hem de ölümcül komplikasyonlara neden olabilen durumları ortadan kaldırıyoruz. Geliştirdiğimiz teknik sayesinde hastalar ameliyat sonrası dönemi oldukça konforlu geçiriyorlar" dedi.
‘BUNDAN SONRA BU TEKNİK KULLANILACAK’
Bu teknik kullanılarak ameliyat edilen ve bir süreden beri nefes darlığı çeken Veli Bakan’ın geliştirilen yöntem sayesinde rahat ve komplikasyonsuz bir operasyon sonrası dönem geçirdiğine dikkat çeken Tekinbaş, "Dünya genelinde bundan sonra bizim geliştirdiğimiz teknik yaygın olarak kullanılacaktır. Dünya genelinde bilimsel dergilerde yeni buluş diye yayımlanan bir teknik bu. Tıp insanları bu tekniği kullanmaya başladılar. Her yerde uygulanabilen bir ameliyat değil. Ciddi bir ekipman gerektiriyor. Hastalarımız durumdan çok memnunlar" diye konuştu.

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Trabzon'da geliştirilen ameliyat yöntemi tıp literatürüne girdiTrabzon'da geliştirilen ameliyat yöntemi tıp literatürüne girdi

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