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Trabzon'da gök gürültülü sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 16:45 | Son Güncelleme

TRABZON'da, gök gürültülü sağanak etkili olurken yollar, kısa sürede göle döndü.

Trabzon'da gök gürültülü sağanak

TRABZON, (DHA) - TRABZON'da, gök gürültülü sağanak etkili olurken yollar, kısa sürede göle döndü. Sürücüler, Karadeniz Sahil Yolu'nda güçlükle ilerledi.
Kentte öğleden sonra etkili olan gök gürültülü sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar, kısa sürede göle döndü. Karadeniz Sahil Yolu'nda oluşan su birikintileri yüzünden sürücüler, güçlükle ilerledi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ise saçak altlarına ve dükkanlara sığındı.

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Trabzon'da gök gürültülü sağanakTrabzon'da gök gürültülü sağanakTrabzon'da gök gürültülü sağanakTrabzon'da gök gürültülü sağanak

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