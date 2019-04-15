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Trabzon'da hava ulaşımına sis engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 23:02 | Son Güncelleme

Trabzon'da hava ulaşımına sis engeli

Trabzon'da sis dolayısıyla bazı uçak seferleri iptal edildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, etkili olan sis dolayısıyla Ankara'dan 23.45'te, yarın ise İstanbul'dan 00.35 ve 01.25'te Trabzon Havalimanı'na yapılması planlanan uçak seferleri iptal edildi.

Trabzon Havalimanı'ndan ise İstanbul'a 22.45'te, yarın ise 04.55 ve 05.45 ile Ankara'ya 08.45'te yapılması planlanan seferlerin de gerçekleştirilemeyeceği öğrenildi.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından hava ulaşımının normale döneceği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
sis engeli Trabzon

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