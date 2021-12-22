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Trabzon'da hava yolu ulaşımına kar engeli

22.12.2021 19:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da hava yolu ulaşımına kar engeli

Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle uçak seferleri iptal edildi.

Kentte akşam saatlerinde başlayan ve halen devam eden kar, hava ulaşımını olumsuz etkiledi.

Bazı hava yolu şirketleri tarafından Trabzon'dan İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir'e yapılması planlanan karşılıklı seferler, görüş kısıtlılığı nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Pistin açık olduğu, hava şartlarının düzelmesinin ardından seferlerin yapılacağı öğrenildi.

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