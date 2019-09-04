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Trabzon'da havaya ateş eden kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 15:48 | Son Güncelleme

Ortahisar'a bağlı Soğuksu Mahallesi'ndeki evinden havaya ateş ettiği tespit edilen emlakçının ikametinde ve iş yerinde çok sayıda silah ele geçirildi

Trabzon'da evinden havaya ateş ettiği belirlenen emlakçı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ortahisar ilçesine bağlı Soğuksu Mahallesi'ndeki Atatürk Köşkü civarında son günlerde meydana gelen havaya ateş etme olaylarına yönelik araştırma yaptı.

Emlakçı S.C'nin evinden ateş edildiğini belirleyen ekipler, bu kişinin ev ve iş yerini aradı.

Evde yapılan aramalarda, iki kurusıkı tabanca ve iki şarjör, biri başkası adına ruhsatlı, biri de ruhsatsız olmak üzere iki av tüfeği,
196 av tüfeği mermisi, 42 farklı çaplarda tabanca mermisi, 89 kurusıkı tabanca mermisi, iş yerindeki aramada ise iki tabanca, bir av tüfeği,
3 tarihi görünümlü horozlu tüfek ele geçirildi.

S.C'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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