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Heyelan mahalleyi paramparça etti! Evlerin içinden yarıklar geçiyor

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2020 11:59 | Son Güncelleme

Trabzon'un Akçaabat ilçesi Derececik Mahallesi'nde yaşanan heyelanlar, bölge sakinlerine kabusu yaşatıyor. 1 yıldır meydana gelen heyelanlar nedeniyle evlerin içinde yarıkların geçtiği mahallede tarım arazileri ve yollar da paramparça olmuş durumda. Son günlerde zeminde artan kaymalar yüzünden endişelenen bölge sakinleri, evlerinde korkuyla yaşadıklarını söyledi.

Akçaabat ilçesine bağlı Derecik Mahallesi Uğurlu mevkisinde, 1 yıl önce arazilerde meydana gelmeye başlayan heyelanlar, aralıklarla sürüyor. Heyelanlar nedeniyle evler, yollar ve tarım arazilerinde derin çatlaklar oluştu. Son günlerde yağan yağmurların da etkisiyle arazilerde kaymalar da arttı. Evlerin içlerinde duvar ve zeminlerde açılmalar oluştu. Bazı evler için tahliye kararı verildi. Uzman ekiplerin yaptığı teknik incelemede, yeraltı sularından kaynaklı heyelan riski olduğu belirlenen mahalledeki evlerinde endişe içinde yaşayanlar, önlem alınmasını istiyor.

'DUVARLARDAN ÇATLAMA SESLERİ GELİYOR'

Evi için tahliye kararı verilen Hakkı Yılmaz, “Arazilerimizde ve evlerimizde çatlaklar oluştu. Mevsimsel değişiklikten dolayı olduğunu düşündük. Sonra çatlaklar iyice açıldı ve yarıkları meydana getirdi. İnceleme yapan yetkililer, evlerimizi boşaltmamız gerektiğini söyledi. Gidecek başka yerimiz yok. Geceleri evlerimizde duvarlardan çatlama seslerini duyuyoruz. Ölüm korkusu ile evlerimizde oturmak zor oluyor. Evimize korkudan evlatlarımız bile gelmiyor” diye konuştu.

‘EVİMİN İÇİNDEN YARIKLAR GEÇİYOR’

Geceleri duvarlardan gelen çatlama sesleri yüzünden uyuyamadıklarını anlatan Fadime Yılmaz da "Uykular bize haram oldu. Önce çatlak sesleri ile başladı sonra da o çatlaklar yarıklara dönüştü. Evimin içinden kocaman yarıklar geçiyor. Bazı yerlerini kartonlarla bazı yerlerini muşambalarla kapatmaya çalışıyorum ki içeri yağmur, soğuk girmesin. Çatlak sesleri uyumamıza müsaade etmiyor. Evlerimizde nöbetleşe uyuyoruz. Torunlarım ve çocuklarım korkudan bize gelmiyor. Kapıda oturup, eve bakıp, ağlıyorlar. Gidecek yerimiz olmadığı için belki de canımızdan olacağız" dedi.

‘GİDECEK YERİMİZ YOK’

Korkudan evlere zor girdiklerini belirten Yeter Yılmaz ise “Evlatlarımız ve torunlarımız buraya gelmeye korkuyorlar. Sürekli çatlama sesleri evlerimizde duyuyoruz. Her gün yeni çatlaklar oluşuyor. Elimizde çimento, alçı çatlakları kapatmaya çalışıyoruz. Sinir ilacı içip uyumaya çalışıyorum. Her uyandığımda hemen etrafıma bakıyorum. Acaba başıma çöktü mü ev, diye. Öyle öyle sabahlıyorum. Sonra da kendimi dışarı atıyorum. Dışarıda akşam edip yine mecbur eve giriyorum. Gidecek yerimiz yok. Herkesin evi kendine cennet. Allah sonumuzu hayretsin" diye konuştu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon heyelan

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