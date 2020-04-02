Heyelan mahalleyi paramparça etti! Evlerin içinden yarıklar geçiyor

Akçaabat ilçesine bağlı Derecik Mahallesi Uğurlu mevkisinde, 1 yıl önce arazilerde meydana gelmeye başlayan heyelanlar, aralıklarla sürüyor. Heyelanlar nedeniyle evler, yollar ve tarım arazilerinde derin çatlaklar oluştu. Son günlerde yağan yağmurların da etkisiyle arazilerde kaymalar da arttı. Evlerin içlerinde duvar ve zeminlerde açılmalar oluştu. Bazı evler için tahliye kararı verildi. Uzman ekiplerin yaptığı teknik incelemede, yeraltı sularından kaynaklı heyelan riski olduğu belirlenen mahalledeki evlerinde endişe içinde yaşayanlar, önlem alınmasını istiyor.

'DUVARLARDAN ÇATLAMA SESLERİ GELİYOR'

Evi için tahliye kararı verilen Hakkı Yılmaz, “Arazilerimizde ve evlerimizde çatlaklar oluştu. Mevsimsel değişiklikten dolayı olduğunu düşündük. Sonra çatlaklar iyice açıldı ve yarıkları meydana getirdi. İnceleme yapan yetkililer, evlerimizi boşaltmamız gerektiğini söyledi. Gidecek başka yerimiz yok. Geceleri evlerimizde duvarlardan çatlama seslerini duyuyoruz. Ölüm korkusu ile evlerimizde oturmak zor oluyor. Evimize korkudan evlatlarımız bile gelmiyor” diye konuştu.