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Trabzon’da horon festivali coşkusu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2019 15:37 | Son Güncelleme

TRABZON'da düzenlenen 'Uluslararası Trabzon Horon Festivali' etkinlikleri sürüyor.

Trabzon’da horon festivali coşkusu

Selay SAYKAL- Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)- TRABZON'da düzenlenen 'Uluslararası Trabzon Horon Festivali' etkinlikleri sürüyor. Festivalde, kemençe eşliğinde oynanan horonla coşan katılımcılar ve vatandaşların enerjisi, bölgeyi ziyaret eden Arap turistlerin de ilgi odağı oluyor.
Kentte Trabzon Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Belediyesi'nin desteğiyle '9 Ülke El Ele Hayde Horona' sloganıyla düzenlenen 'Uluslararası Trabzon Horon Festivali' devam ediyor. Festivale, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bulgaristan, Gürcistan, İran, Meksika, Rusya ve Yunanistan'dan halk oyunları ve dans grupları katılıyor. 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda organize edilen festivalde; gruplar halk danslarını sergiliyor, yöresel sanatçılarda sahne alıp Karadeniz'e özgü eserlerini seslendiriyor. Katılımın yoğun olduğu festivale katılan vatandaşlar da kemençe eşliğinde sıkça horon oynayıp gönüllerince eğleniyor.
ARAP TURİSTLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
9 ülkeden 500’ün üzerinde misafirin ağırlandığı festivali, bölgeye Körfez ülkelerinden ziyarete gelen Arap turistler de ilgiyle takip ediyor. Renkli görüntülerin oluşturduğu festivalde; horonla coşan katılımcılar ve vatandaşların enerjisi, bölgeyi ziyaret eden Arap turistlerin de ilgi odağı oluyor. Horon oynayan coşkulu kalabalığın içine karışan yabancı turistler, bu anları cep telefonu kameralarıyla kaydedip ölümsüzleştirdi.
İLGİNÇ HORONUYLA İLGİ ODAĞI OLDU
7’den 70’e binlerce kişinin horon oynadığı festival, gecenin geç saatlerine kadar sürerken, kemençenin enerjik sesine kendini bırakan Gümüşhaneli bir vatandaşın kendine özgü horon oyunu ve ilginç figürleri de katılımcıların dikkatini çekti.
MEMNUN KALDILAR
Etkinliklere katılanlar, bölge kültüründe önemli yere sahip olan horonun bu tur organizasyonlarla tanıtımından son derece memnun kaldıklarını söyledi. Yurt dışından memleketlerine izne gelen gurbetçiler, festivalde çok eğlendiklerini ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.
Afganistan’dan 4 yıl önce Trabzon’a geldiğini söyleyen Müslim Amiri de horon oynamayı Trabzon’da öğrendiğini ve Trabzonluları çok sevdiğini söyledi. Amiri, “Horon oyunu çok güzel, kemençenin sesini "duyunca dayanamıyorum, oynamak istiyorum” dedi.
Bu arada, festival, bugün düzenlenecek halk dansları gösterileri, yarışmalar ve Karadenizli sanatçı Resul Dindar konseriyle sona erecek.

FOTOĞRAFLI

Trabzon’da horon festivali coşkusuTrabzon’da horon festivali coşkusuTrabzon’da horon festivali coşkusuTrabzon’da horon festivali coşkusu

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