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Trabzon’da huzur operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2019 08:37 | Son Güncelleme

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik il merkezi ve ilçelerde 100’ü aşkın polisle yapılan operasyonlarda 19 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, il genelinde ve ilçelerde çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik 35 adrese, 30 ekip ve 87 personel ile eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik il merkezi ve ilçelerde 100’ü aşkın polisle yapılan operasyonlarda 19 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, il genelinde ve ilçelerde çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik 35 adrese, 30 ekip ve 87 personel ile eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyonlar sonucu il merkezinde 10, Akçaabat ilçesinde 7, Yomra ve Beşikdüzü ilçelerinde birer kişi olmak üzere toplam 19 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar Emniyet’teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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