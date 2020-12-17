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  4. Trabzon’da iki farklı evde kumar oynayan 16 kişiye 53 bin lira para cezası kesildi

Trabzon’da iki farklı evde kumar oynayan 16 kişiye 53 bin lira para cezası kesildi

17.12.2020 16:13 | Son Güncelleme:
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Trabzon’un Ortahisar ilçesinde polis ekiplerinin iki eve yaptığı baskında kumar oynarken yakalanan 16 kişiye Korona virüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 53 bin 550 TL para cezası kesildi.Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ortahisar ilçesinde farklı noktalardaki 2 evde kumar oynandığı bilgisi üzerine söz konusu adreslere baskın düzenledi.

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde polis ekiplerinin iki eve yaptığı baskında kumar oynarken yakalanan 16 kişiye Korona virüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 53 bin 550 TL para cezası kesildi.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ortahisar ilçesinde farklı noktalardaki 2 evde kumar oynandığı bilgisi üzerine söz konusu adreslere baskın düzenledi. Baskında kumar oynayan 16 kişi suçüstü yakalanırken, şüphelilere Korona virüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 53 bin 550 lira idari para cezası uygulandı.

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