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Trabzon'da ilk hacı kafilesi döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 19:23 | Son Güncelleme

Trabzon'da, hac ibadetinin ardından kutsal topraklardan dönen 340 hacı ile yakınlarının buluşmasında duygusal anlar yaşandı - Hac ibadetini yerine getiren Müstekim Kaba: - "Ülkemize samimi bir şekilde dua eden insanlara rastladık. Türkiye dediğin zaman adamların gözlerinden yaşlar akıyor"

Trabzon'da, hac ibadetinin ardından kutsal topraklardan dönen hacılar ile yakınlarının buluşmasında duygusal anlar yaşandı.

Hac vazifesini yerine getiren 340 kişi, Medine'den hacı olarak geldikleri Trabzon Havalimanı'nda müftülük görevlileri tarafından güllerle karşılandı.

Havalimanından çıkan hacılar, yakınlarına kavuşmaları sırasında gözyaşı döktü, kucaklaşarak hasret giderdi.

Trabzon İl Müftü Yardımcısı Hadi Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müftülük olarak hacı adaylarını Trabzon'dan dualarla uğurladıklarını, şimdi de hacıları karşılamanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Keskin, "Kafile olarak küçük gruplar olarak giden hacılarımız oldu ama direkt Trabzon'dan kutsal topraklara giden birinci ve ikinci kafilemiz aynı uçakta geldi. Toplam 340 hacımız var. Onlara hizmet etmek üzere 14 görevlimiz ve kafile başkanlarımız ile din görevlilerimizde yer aldı. Coşkuyla karşıladık. Allah gitmeyenlere de nasip eylesin." diye konuştu.

- "Ülkemize dua eden insanlara rastladık"

Hac ibadetini yerine getiren Müstekim Kaba, farklı renk ve ülkelerden bütün insanların Türkiye için dua ettiğini belirtti.

İlk kez hacca gittiğini anlatan Kaba, "Rabbim giden kardeşlerimize tekrarını, gitmeyenlere ise gidebilmeyi nasip eylesin. Allah'a şükür dört dörtlük bir hac yaptık. Allah, herkesin haccını kabul eylesin. Her renkten ve ülkeden insanlar omuz omuza ibadet ediyorlar. Ve ülkemize dua ediyorlar. Biz, buna şahit olduk. Ülkemize samimi bir şekilde dua eden insanlara rastladık. Türkiye dediğin zaman adamların gözlerinden yaşlar akıyor." diye konuştu.

- Kayınbabasını omuzlarında taşıdı

Kayınbabası Ali Kol'u havaalanından omuzlarında taşıyarak çıkaran Murat Erbayır, "4 kişi hacca gittik, annem ve kayınbabam ibadetini yaparken kendilerine yardımcı oldum ve dualarını aldık. İbadetimizi yaptık." dedi.

Ali Kol da "Neredeyse 100 yaşına yaklaştım, damadım olmasaydı ben ibadetimi yerine getiremeyecektim. Allah razı olsun." diye konuştu.

Bebeğini akrabalarına bırakarak ibadetini yapmak için kutsal topraklara giden İlknur Mert ile 9 aylık kızı Alyanur'un buluşmasında da duygusal anlar yaşandı.

Mert, hacca gitmenin çok güzel bir duygu olduğunu vurgulayarak, "Allah, canı gönülden isteyen herkese nasip etsin. Herkesin bir an önce hac görevini yerine getirmesi gerekir. Bebeğimi 8 aylıkken bırakıp gitmiştim." ifadesini kullandı.

Hacca görev için giden babasının dönüşünde, "Hacı babam hoş geldin" pankartı taşıyan 3 yaşındaki Muhammet Yasir Öztürk, babasıyla kavuşma anında büyük sevinç yaşadı.

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