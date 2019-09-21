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Trabzon’da inek ölümleri tedirgin ediyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.09.2019 13:08 | Son Güncelleme

Trabzon’un Düzköy ilçesinde 30’a yakın ineğin bulaşıcı LSD (Çiçek Hastalığı) nedeniyle geçtiğimiz haftalarda ölümünün ardından şimdi de Arsin ilçesinde 25’e yakın inek aynı hastalıktan hayatını kaybetmesi hayvan üreticilerini tedirgin ediyor.Trabzon’un Düzköy ilçesi Yerlice Mahallesinde geçtiğimiz haftalarda bir vatandaşın hayvanında meydana gelen rahatsızlıklar üzerine veterinere baş vurması sonrası yapılan incelemeler neticesinde ortaya çıkan LSD (Çiçek Hastalığı) üzerine mahalle karantina altına alındı.

Trabzon’da inek ölümleri tedirgin ediyor

Trabzon’un Düzköy ilçesinde 30’a yakın ineğin bulaşıcı LSD (Çiçek Hastalığı) nedeniyle geçtiğimiz haftalarda ölümünün ardından şimdi de Arsin ilçesinde 25’e yakın inek aynı hastalıktan hayatını kaybetmesi hayvan üreticilerini tedirgin ediyor.
Trabzon’un Düzköy ilçesi Yerlice Mahallesinde geçtiğimiz haftalarda bir vatandaşın hayvanında meydana gelen rahatsızlıklar üzerine veterinere baş vurması sonrası yapılan incelemeler neticesinde ortaya çıkan LSD (Çiçek Hastalığı) üzerine mahalle karantina altına alındı. Yapılan incelemeler sonucu insanlara bulaşmayan, ancak hayvanlarda kayıplara neden olan bulaşıcı hastalık meydana geldiği tespit edildi. Yaklaşık 30 kadar büyük baş hayvan telef olurken, benzer hayvan ölümleri ise bu kez Arsin ilçesinde görüldü. İlçenin Yalı mahallesinde yine 25 tane büyükbaş hayvan çeşitli aralıklarla telef oldu. Mahalle halkı ve muhtar ölümlerle ilgili açıklama yapmaktan kaçınırken, mahalle karantina altına alınarak hayvan giriş çıkışı yasaklandı ve büyük baş havyanlar aşılandı.
Öte yandan hastalık tespit edilen ve imhası yapılan hayvanların bedellerinin Tarım ve orman Bakanlığı’nca hayvan sahiplerine ödeneceği belirtildi.

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