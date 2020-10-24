Trabzon’da iş kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde beton mikserinin hortumunun işçilerin üstüne düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ortahisar ilçesinin İnönü Mahallesi’nde yıkılan Avni Aker Stadı’nın yerinde yapımı devam eden Millet Bahçesi’nde akşam saatlerinde beton mikserinin hortumu düştü. Beton dökümü esnasında düşen hortumun çarptığı işçi Adem Bekmez (45) olay yerinde hayatını kaybederken, ismi öğrenilemeyen bir işçi yaralandı. İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralanan işçi KTÜ Farabi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralanan işçinin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

