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Trabzon'da iş yerinde patlama: 2 yaralı (2)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 27.12.2018 22:15 | Son Güncelleme

TRABZON'da 5 katlı bir binanın zemin katındaki bir iş yerinde meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

Trabzon'da iş yerinde patlama: 2 yaralı (2)- Yeniden

Fatih TURAN-Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)- TRABZON'da 5 katlı bir binanın zemin katındaki bir iş yerinde meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı. Çevredeki ev ve işyerleri ile park halindeki otomobillerin hasar gördüğü patlamanın ardından iş yerinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Fatih Mahallesi Hakan Özer Sokak'taki 5 katlı bir binanın zemin katındaki iş yerinde bugün saat 21.30 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte iş yerinde yangın çıktı, çevredeki ev ve işyerleri ile park halindeki otomobillerde hasar meydana geldi. Büyük paniğe neden olan patlamanın ardından vatandaşlar sokağa çıktı. Patlamada, çevredeki iş yerlerinde bulunan 2 kişi yaralandı.
5 DAKİKA SONRA İKİNCİ PATLAMA
Bu patlamadan 5 dakika sonra iş yerinde ikinci bir patlama oldu. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevre sakinlerinin yardımıyla binadakiler tahliye edildi. Ekipler, patlamanın yaşandığı sokağı, araç ve yaya girişine kapattı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü.
​Yaralılar, ambulanslarla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Patlamaya tanık olan çay ocağı işletmecisi Mustafa Acuner, "Çok büyük bir gürültü duyduk. Bomba patlar gibi ses çıktı. Panik ve korku yaşadık. Kendimizi dışarıya attık" dedi.
İtfaiye ekipleri patlamanın nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

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