Trabzon'da istavrit ve mezgit bereketi

Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)- KARADENİZLİ balıkçılar, av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle birlikte 'Vira bismillah' diyerek, ağlarını denize attı. Trabzon'da, balıkçı tezgahları fiyatları düşen istavrit ve mezgitle doldu. Tezgâhlarda istavrit ve mezgit kilosu, 5 ile 10 lira arasında satılırken, sezondan umutlu ulan balıkçılar da, havanın soğumasıyla balık çeşidinin artmasını bekliyor.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Karadeniz'de Trabzonlu balıkçılar da, yeni av sezonu için son hazırlıklarını tamamlayarak 'Vira bismillah' dedi. Sezonu açan balıkçılar, ağlarını gece yarısından sonra Karadeniz'e bıraktı. Denize açılan balıkçıların yakaladığı balıklar da kentte tezgahlardaki yerini aldı. Balık pazarında hareketlilik yaşanırken, yeni sezonda tezgahları dolduran istavrit ve mezgitin kilosu 5 ila 10 lira arasında satışa sunuldu.

‘DENİZ SICAKLIĞI BALIĞI ETKİLİYOR’

Balık fiyatlarının uygun olduğunu anlatan Balıkçı Mehmet Can Örseloğlu, "Balıklar yeni gelmeye başladı. Sezonun ikinci günü. Palamut beklentilerimizin üzerindeydi ama palamut hiç gelmedi. Deniz sıcaklığı havaların sıcaklığı denizdeki balığı çok etkiliyor. Palamut zamanına 15 gün daha var. Şu an zaten rövanşta olan istavrit. Onun hemen peşine mezgit geliyor. Balıklarda gayet kaliteli ve fiyatları da uygun. Bu sezondan oldukça umutluyuz. Tabi ki denizin sahibi Allah. Yarın ne olacağını kimse bilemez. Vatandaş da balığın hem cebe hem de mideye hitap etmesi beklentisinde. Biz de balığın bol olması beklentisindeyiz. Bugün mezgit 10 lira, çingene palamutun tanesi 10 lira, levrek, çupra 25 lira, somon 30 lira, istavrit 5 ila 10 lira arası değişiyor. Şu an Karadeniz’de olan balıklar bunlar" diye konuştu.