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Trabzon'da istavrit ve mezgit bereketi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 21:00 | Son Güncelleme

KARADENİZLİ balıkçılar, av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle birlikte 'Vira bismillah' diyerek, ağlarını denize attı.

Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)- KARADENİZLİ balıkçılar, av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle birlikte 'Vira bismillah' diyerek, ağlarını denize attı. Trabzon'da, balıkçı tezgahları fiyatları düşen istavrit ve mezgitle doldu. Tezgâhlarda istavrit ve mezgit kilosu, 5 ile 10 lira arasında satılırken, sezondan umutlu ulan balıkçılar da, havanın soğumasıyla balık çeşidinin artmasını bekliyor.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Karadeniz'de Trabzonlu balıkçılar da, yeni av sezonu için son hazırlıklarını tamamlayarak 'Vira bismillah' dedi. Sezonu açan balıkçılar, ağlarını gece yarısından sonra Karadeniz'e bıraktı. Denize açılan balıkçıların yakaladığı balıklar da kentte tezgahlardaki yerini aldı. Balık pazarında hareketlilik yaşanırken, yeni sezonda tezgahları dolduran istavrit ve mezgitin kilosu 5 ila 10 lira arasında satışa sunuldu.

‘DENİZ SICAKLIĞI BALIĞI ETKİLİYOR’

Balık fiyatlarının uygun olduğunu anlatan Balıkçı Mehmet Can Örseloğlu, "Balıklar yeni gelmeye başladı. Sezonun ikinci günü. Palamut beklentilerimizin üzerindeydi ama palamut hiç gelmedi. Deniz sıcaklığı havaların sıcaklığı denizdeki balığı çok etkiliyor. Palamut zamanına 15 gün daha var. Şu an zaten rövanşta olan istavrit. Onun hemen peşine mezgit geliyor. Balıklarda gayet kaliteli ve fiyatları da uygun. Bu sezondan oldukça umutluyuz. Tabi ki denizin sahibi Allah. Yarın ne olacağını kimse bilemez. Vatandaş da balığın hem cebe hem de mideye hitap etmesi beklentisinde. Biz de balığın bol olması beklentisindeyiz. Bugün mezgit 10 lira, çingene palamutun tanesi 10 lira, levrek, çupra 25 lira, somon 30 lira, istavrit 5 ila 10 lira arası değişiyor. Şu an Karadeniz’de olan balıklar bunlar" diye konuştu.

‘PALAMUT HİÇ YOK’

Palamutun bu sezon ağlarına henüz takılmadığını söyleyen Örseloğlu, "'Vira bismillah' dedik. 1 Eylül'de başlangıcı yaptık. Normalde 1 Eylül'de genelde ağlarımıza istavrit, palamut, barbun ve çinekop gelir. Ama sanki bu sene umduğumuz olmayacakmış gibi bir hava var. Palamut hiç yok. Palamutun küçüğü moloz dediğimiz balık çıktı başka da çıkmadı. Bakalım havaların soğumasını bekliyoruz. Fiyatlar da oldukça uygun. Vatandaş da memnun. Herkesin alabilecek olduğu bir fiyat. İnşallah sezonumuz bol, bereketli olur" dedi.

VATANDAŞLAR FİYATLARDAN MEMNUN

Av sezonu açılmadan önce fiyatların pahalı olduğunu ancak 1 Eylül’den sonra balık fiyatlarının düştüğünü belirten Saadet Uz da "Sezonun ilk balığını yiyeceğiz. Geçen dönem balık yiyemedik. Hem çok pahalıydı hem de olan balık kalitesizdi. Şimdi tezgahlara bakıyorum istavrit ve mezgit var. 5 liraya bile alabiliyoruz. Bundan bir hafta önce istavritin kilosu 25 ile 30 lira arasında değişiyordu. Sofralarımıza koyamıyorduk. İki günde fiyatlar bu kadar düştü ve tazeler" ifadelerinde bulundu.

Seyit Altaş ise "İstanbul’da oturuyorum. Tatile buraya geldim. Sezonun açılmasına rastladım. Memleketimin balığını yiyeceğim. Sezonun ilk balığı fiyat gayet uygun" diyerek berektli av sezonu geçmesini temenni etti.

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