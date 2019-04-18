Trabzon'da istinat duvarında çatlak oluşan 5 katlı bina boşaltıldı

Selçuk BAŞAR- Emre KOLTUK/TRABZON, (DHA)- TRABZON'un Ortahisar ilçesinde istinat duvarlarında çatlaklar oluşan 5 katlı bina tedbir amacıyla boşaltıldı, bitişiğindeki 11 katlı diğer binanın çevresinde ise çökme riskine karşı önlem alındı.

Ortahisar ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde 5 katlı binanın istinat duvarında çatlaklar oluştu. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine polis ve belediye ekipleri binada inceleme yaptı. İstinat duvarlarında irili ufaklı çatlaklar olduğu tespit edilen binanın tahliyesine karar verildi. Görevlilerin uyarısı ile bina tahliye edildi. İstinat duvarının çökme riskine karşı da bitişiğindeki 11 katlı binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı. Belediye ekipleri, tedbir amaçlı boşaltılan ve çevresinde önlem alınan binalarda teknik inceleme başlattı.

FOTOĞRAFLI



