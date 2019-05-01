HABER

Trabzon'da kaçak kesilen 22 akasya ağacı için yasal süreç başlatılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 19:19 | Son Güncelleme

 TRABZON’un Ortahisar ilçesinde Ali Şükrü Bey Parkı ormanında 22 akasya ağacı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesildi.

Trabzon'da kaçak kesilen 22 akasya ağacı için yasal süreç başlatılıyor

Filiz YILDIRIM/TRABZON, (DHA) - TRABZON’un Ortahisar ilçesinde Ali Şükrü Bey Parkı ormanında 22 akasya ağacı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesildi. İhbar üzerine inceleme başlatan belediye yetkilileri sorumluların tespit edilmesi için suç duyurusu hazırlığına başladı.
Ortahisar ilçesi Boztepe Mahallesi’ndeki Ali Şükrü Bey Parkı Ormanı’nda bazı ağaçların kesildiğini fark eden vatandaşlar durumu Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne bildirdi. Belediye ekipleri ormanda yaptığı incelemede, kendiliğinden yetişmiş 22 akasya ağacının kesildiğini belirledi. Kesilen ağaçlar ormanda istiflenmiş halde bulundu. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesilen ağaçlarla ilgili belediye görevlileri, savcılığa suç duyurusu için çalışma başlattı.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nce konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Ortahisar İlçesi Boztepe Mahallesi'nde, belediye sorumluluğunda olan Ali Şükrü Bey Parkı olarak bilinen alanın kuzey kesimindeki yamaç arazide kendiliğinden yetişen 22 adet akasya ağacının kimliği belirsiz kişi veya kişilerce izinsiz olarak kesildiğine yer verildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Devlet ormanlarından sayılmayan, ancak belediyemize bağlı park, bahçe, koruluk ve mezarlıklarda belediyemizin izni olmadan her ne sebeple olursa olsun ağaç kesimi yapılması suç teşkil etmektedir. Bu tür eylemlerde ivedilikle yasal işlem başlatılmaktadır. Yöredeki kamu arazilerinde doğal olarak yetişen ağaç ve ağaççık türlerinin kesiminde orman işletme şefliklerince tutanak düzenlemesi zorunluluğu bulunmaktadır. Bir ağacın 20-25 yılda yetiştiği göz önüne alındığında, gerek belediyemizce dikilen gerekse doğal koruluklarda kendiliğinden yetişerek ağaç halini alan milli servetimiz konusunda toplum genelinin duyarlı olması, kaçak kesimlerin Büyükşehir Belediyemize, Orman İşletme Müdürlüklerine hatta güvenlik güçlerine ihbar edilmesi önem arz etmektedir. Bu doğrultuda belediyemizin ilgili birimleri tarafından, olayın aydınlatılması ve kamu malına zarar veren kişi ya da kişilerin tespit edilerek cezalandırılması için en kısa sürede Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulacaktır."

FOTOĞRAFLI

Trabzon'da kaçak kesilen 22 akasya ağacı için yasal süreç başlatılıyorTrabzon'da kaçak kesilen 22 akasya ağacı için yasal süreç başlatılıyorTrabzon'da kaçak kesilen 22 akasya ağacı için yasal süreç başlatılıyorTrabzon'da kaçak kesilen 22 akasya ağacı için yasal süreç başlatılıyor

PARTNERAşkın yaş engeline takılmayan ünlü çiftlerAşkın yaş engeline takılmayan ünlü çiftler
Bakanlıktan 1 Mayıs açıklaması!Bakanlıktan 1 Mayıs açıklaması!
ANDA Kardeşe Vefa Derneği yetimlerin umuduANDA Kardeşe Vefa Derneği yetimlerin umudu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den askeri operasyona yeşil ışık!

ABD'den askeri operasyona yeşil ışık!

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

Kerimcan'a şok! 14 yıl hapsi isteniyor

Kerimcan'a şok! 14 yıl hapsi isteniyor

Havuzlu villada gizlice görüntülendiler!

Havuzlu villada gizlice görüntülendiler!

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Bahçeli'den 'Cumhur İttifakı bitiyor' iddialarına yanıt

Bahçeli'den 'Cumhur İttifakı bitiyor' iddialarına yanıt

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü açıklaması

Bakanlıktan 1 Mayıs açıklaması!

Tuzla'da çocuğu öldüresiye döven kişi hakkında flaş gelişme!

Tuzla'da çocuğu öldüresiye döven kişi hakkında flaş gelişme!

İbrahim Kalın’ndan ABD’nin dini özgürlükler raporuna tepki

ABD'nin raporuna Türkiye'den ilk tepki

Dedesinden miras kalmıştı! Değerini öğrendiği anda bakın ne yaptı

Dedesinden miras kalmıştı! Değerini öğrendiği an bakın ne yaptı

1 Mayıs'ta İstiklal Marşı gerginliği

1 Mayıs'ta İstiklal Marşı gerginliği

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.