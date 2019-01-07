Trabzon'da kaçak sigara ve içki operasyonu

Trabzon'da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada kaçak sigara ve içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde bir yolcu otobüsü durdurularak arama yapıldı.

Aramada bin paket sigara, 30 şişe içki ele geçirildi.

Ayrıca ticari bir takside yapılan aramada 96 gram esrar bulundu.

Her iki olayla ilgili gözaltına alınan D.Ş, A.T.B ve H.Y.Y'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

