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Trabzon'da kaçak silah atölyesine operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 22:47 | Son Güncelleme

Trabzon'da kaçak silah atölyesine operasyon

Trabzon'un Düzköy ilçesinde kaçak silah ürettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Aykut Mahallesi'nde yasa dışı silah üretildiğine dair duyum alan İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, K.A ve H.A'nın atölyesinde arama yaptı.

Aramada, 10 el yapımı tabanca, çeşitli marka ve çaplarda 161 fişek, 25 tabanca şarjörü ile silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan K.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, H.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
kaçak silah operasyonu Trabzon

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