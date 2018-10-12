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Trabzon'da kaçakçılık olayları

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 21:18 | Son Güncelleme

Kentteki 3 ayrı çalışmada sigara ve uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen biri yabancı uyruklu 6 zanlı yakalandı

Trabzon'da polisin düzenlediği 3 ayrı çalışmada, sigara ve uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla yapılan ilk çalışmada, bir firmaya ait otobüsün bagajında arama yapıldı.

Aramada 300 paket kaçak sigara ele geçiren polis, olaya ilişkin yabancı uyruklu bir zanlıyı yakaladı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Asayiş Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen ikinci çalışmada ise zanlı B.U'nun evindeki aramada 88 gram esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Zanlı polislerce gözaltına alındı.

Kentteki diğer bir çalışmada ise polislerce durumundan şüphelenilerek üst araması yapılan Y.I, E.K, A.A. ve B.K. 129 gram uyuşturucu ile yakalandı.

Söz konusu olaylarda sigara ve uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 6 zanlı İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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kaçakçılık operasyonu Trabzon

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