Trabzon'da kaçakçılık operasyonu

Trabzon'da polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir araçta arama yapıldı.

Aramada, farklı markalarda 4 el yapımı ruhsatsız tabanca ve tabancalara takılı vaziyette 4 şarjör ele geçirildi.

Ekiplerce bir başka araçta yapılan aramada da 25 şişe gümrük kaçağı içki bulundu.

Her iki olayın şüphelileri N.C, F.Ö. ve U.Ç. gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

