Trabzon'da kaçakçılık operasyonu

Trabzon'da polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir araçta arama yapıldı.
Aramada, farklı markalarda 4 el yapımı ruhsatsız tabanca ve tabancalara takılı vaziyette 4 şarjör ele geçirildi.
Ekiplerce bir başka araçta yapılan aramada da 25 şişe gümrük kaçağı içki bulundu.
Her iki olayın şüphelileri N.C, F.Ö. ve U.Ç. gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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