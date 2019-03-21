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Trabzon'da kaçakçılık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 11:11 | Son Güncelleme

El yapımı 4 ruhsatsız tabanca ile 25 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirilen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı

Trabzon'da polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir araçta arama yapıldı.

Aramada, farklı markalarda 4 el yapımı ruhsatsız tabanca ve tabancalara takılı vaziyette 4 şarjör ele geçirildi.

Ekiplerce bir başka araçta yapılan aramada da 25 şişe gümrük kaçağı içki bulundu.

Her iki olayın şüphelileri N.C, F.Ö. ve U.Ç. gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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kaçakçılık operasyonu Trabzon

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