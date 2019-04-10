Trabzon'da kaçakçılıkla mücadele

Trabzon'da gümrük kaçağı 1173 litre içki ve 6 bin 310 paket sigaranın ele geçirildiği operasyonda 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, araç kiralama firmasında yasa dışı alkollü içki satışı yapıldığını tespit etti.

Depo olarak kullanılan adreslerde yapılan aramada, yurda gümrük kaçağı olarak girdiği tespit edilen çeşitli markalarda 1173,8 litre içki ile 6 bin 310 paket sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan A.U. ve H.U'nun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

