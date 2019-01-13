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Trabzon'da "Kalandar" kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 22:57 | Son Güncelleme

Maçka ve Yomra ilçelerinde çeşitli etkinliklerle Kalandar kutlaması yapıldı

Karadeniz'in bazı yörelerinde halen yaşatılan ve geleneksel oyunların oynandığı Kalandar Gecesi (Rumi yılbaşı) kutlaması kapsamında Maçka ve Yomra ilçelerinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Maçka ilçesine bağlı Güzelyayla ve Yazlık Mahallesi'nde düzenlenen etkinliklere, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra yöre halkı katıldı.

Etkinlikler kapsamında ilçeye gelen yabancı turistlerden bazıları, Kalandar adetlerinden sayılan kostümleri giyerek yöre halkı ile kemençe eşliğinde horon oynadı.

Müzik dinletilerinin gerçekleştirildiği, yöresel lezzetlerin sunulduğu etkinliklerde, Kalandar geleneği yaşatıldı.

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, AA muhabirine Kalandar geleneği hakkında bilgi verdi.

Etkinliğe yurt dışından da katılım olduğuna dikkati çeken Koçhan, "Kalandar atalarımızdan, dedelerimizden, Osmanlı'dan kalan bir etkinlik. Diğer bir adıyla, büyüklerimizin deyimiyle 'kocakarı yılbaşısı' diye geçiyor. 'Kalandar karsız olmaz' derler burada. Yaz aylarının yanı sıra karlı bir kış ayında da Kalandarla bölgemizde güzel bir turizm etkinliği gerçekleştirmiş olduk." dedi.

Öte yandan Yomra ilçesinin Çamlıyurt Mahallesi'nde de etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu ve AK Parti Yomra İlçe Başkanı Avni Adanur da katıldı.

- Kalandar geleneği

Trabzon ve yöresinde, özellikle de Maçka ilçesinde, Rumi takvime göre yeni yılın ilk ayının adı olan ''Kalandar''ın ilk gününde, yöre halkı çeşitli etkinlikler düzenliyor. Rumi yılının ilk gecesinde bazı evlerde lahana sarması, mısır ve patates haşlaması, kabak dilimi, fındık, ceviz, elma, armut, ayva gibi özel yiyecekler hazırlanıyor.

"Komşuların kapısına çanta atma'' eğlencesinin de yapıldığı Kalandar gecesinde, çeşitli hediyeler koyulan çanta, ucuna uzun bir ip bağlanarak, komşu kapısına bırakılıyor. Çantayı açan komşu da aynı çantaya armağan ve çeşitli kuru yemişler koyuyor. İple çantayı geri çekerek alan kişi, bu sırada komşularının kendisini tanımaması için ilginç kıyafetler giyiyor.

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Kalandar geleneği Trabzon

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