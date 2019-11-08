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Trabzon’da kamu hastanelerinde bu yıl 9 ayda yaklaşık 3,5 milyon muayene gerçekleşti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 14:17 | Son Güncelleme

Trabzon’da bu yılın Eylül ayı itibariyle 12 kamu hastanesinde 3 milyon 450 bin 100 hastanın muayenesi gerçekleşirken, bunların 950 binini acil servisler oluşturdu.Polikliniklerde ilk üç sırayı 361 bin rakamıyla İç Hastalıkları, 227 bin 200 rakamıyla Ortopedi ve Travmatoloji, 184 bin 250 rakamıyla Göz hastalıkları oluştururken, bunları 155 bin 300 rakamıyla Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, 105 bin 100 rakamıyla Kadın Hastalıkları ve Doğum poliklinikleri izledi.Poliklinik sıralamasında Kaşüstü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi ilk sırayı alırken, bu hastaneyi Fatih Devlet Hastanesi ve Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi Hastanesi izledi.Öte yandan 2017 yılında söz konusu hastanelerde 4 milyon 250 bin 650 hasta muayene olurken, 2018 yılında ise 4 milyon 413 bin 300 hasta muayene olmuştu.

Trabzon’da kamu hastanelerinde bu yıl 9 ayda yaklaşık 3,5 milyon muayene gerçekleşti

Trabzon’da bu yılın Eylül ayı itibariyle 12 kamu hastanesinde 3 milyon 450 bin 100 hastanın muayenesi gerçekleşirken, bunların 950 binini acil servisler oluşturdu.
Polikliniklerde ilk üç sırayı 361 bin rakamıyla İç Hastalıkları, 227 bin 200 rakamıyla Ortopedi ve Travmatoloji, 184 bin 250 rakamıyla Göz hastalıkları oluştururken, bunları 155 bin 300 rakamıyla Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, 105 bin 100 rakamıyla Kadın Hastalıkları ve Doğum poliklinikleri izledi.
Poliklinik sıralamasında Kaşüstü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi ilk sırayı alırken, bu hastaneyi Fatih Devlet Hastanesi ve Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi Hastanesi izledi.
Öte yandan 2017 yılında söz konusu hastanelerde 4 milyon 250 bin 650 hasta muayene olurken, 2018 yılında ise 4 milyon 413 bin 300 hasta muayene olmuştu.

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