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Trabzon'da kamyon otomobil üzerine devrildi: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 22:50 | Son Güncelleme

Trabzon'da kamyon otomobil üzerine devrildi: 2 ölü

Trabzon'un Maçka ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Başar Mahallesi mevkisinde, freni boşalan 14 BL 2527 plakalı kamyon, kimliği henüz belirlenemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Kazada, otomobilde bulunan Abbas Erdoğan ve Halis Ubiç olay yerinde hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
ölü Trabzon trafik kazası

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