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Trabzon'da kamyonet tünel duvarına çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 12:01 | Son Güncelleme

Trabzon'da kamyonet tünel duvarına çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Trabzon'un Araklı ilçesinde, kamyonetin tünel girişindeki duvara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İhsan Kıdal'ın (49) kullandığı 53 AZ 388 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Araklı Tüneli'nin girişindeki duvara çarptı.

Kazada ağır yaralanan Seyhan Öztürk (55), kaldırıldığı Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan İhsan ve Yasin Kıdal (13), Metin Altun (36), Berra Köse (10) ve Pınar Öztürk'ün (33) tedavisi ise Trabzon'daki çeşitli hastanelerde devam ediyor.

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1 ölü 5 yaralı Arakli ilçesinde trafik kazası Trabzon

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