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Trabzon'da kanalizasyona düşen işçinin cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 23:59 | Son Güncelleme

Trabzon'da kanalizasyona düşen işçinin cesedi bulundu

Trabzon'da temizlik çalışması sırasında kanalizasyona düşen işçinin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesine bağlı Ayasofya Mahallesi'nde yürütülen temizlik çalışması sırasında kanalizasyona düşerek kaybolan özel firma çalışanı Levent Şanlımeral'ı (54) arama çalışmaları, başta Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi olmak üzere AFAD, UMKE ve Sahil Güvenlik ekiplerince yürütüldü.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı alanda, yaklaşık 6 saat süren çalışma sonucu Şanlımeral'in cesedi, itfaiye ekiplerince olay yerine yaklaşık 500 metre mesafedeki kanalizasyon bacasından çıkarıldı.

Şanlımeral'in cesedi, 112 Acil Sağlık ambulansıyla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Öte yandan, Şenlımeral'in çalışma arkadaşları, cesedin çıkarılmasının ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

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Anahtar Kelimeler:
ceset işçi Kanalizasyon Trabzon

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