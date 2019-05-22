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Trabzon’da kanalizasyonda akıntıya kapılarak kaybolan işçi ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2019 00:00 | Son Güncelleme

Trabzon’un Ortahisar ilçesi Ayasofya mevkii sahilinde kanalizasyon temizleme çalışması sırasında dengesini kaybederek kanalizasyona düşerek kaybolan şahıs yaklaşık 6 saat süren arama çalışması sonrasında düştüğü yerden 400 metre uzaklıkta kanalizasyon içinde bulundu.Alınan bilgiye göre, saat 17.00 sıralarında Ortahisar ilçesi Ayasofya mevkii sahilinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi kanal temizleme aracında görevli firma elemanı Levent Şanlımeral (54) kanalizasyon temizliği yapıldığı sırada dengesini kaybederek 120 cm çapındaki kanalizasyon içerisine düştü.

Trabzon’un Ortahisar ilçesi Ayasofya mevkii sahilinde kanalizasyon temizleme çalışması sırasında dengesini kaybederek kanalizasyona düşerek kaybolan şahıs yaklaşık 6 saat süren arama çalışması sonrasında düştüğü yerden 400 metre uzaklıkta kanalizasyon içinde bulundu.
Alınan bilgiye göre, saat 17.00 sıralarında Ortahisar ilçesi Ayasofya mevkii sahilinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi kanal temizleme aracında görevli firma elemanı Levent Şanlımeral (54) kanalizasyon temizliği yapıldığı sırada dengesini kaybederek 120 cm çapındaki kanalizasyon içerisine düştü. Arkadaşlarının müdahalesi ile kurtarılmaya çalışılan şahıs bir anda kanalizasyon içerisinde akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Bölgeye polis ve AFAD ekipleri çağrılırken, kayıp şahsı bulmak için dalgıçlardan da yardım istendi. Arama çalışması sırasında Şanlımeral’in maskesi bulunurken, 6 saat süren çalışmanın sonrasında cansız bedeni düştüğü yerden 400 metre mesafede dalgıçlar tarafından Diş Hastanesi tarafında kanalizasyon içinde bulundu. Cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan Şanlımeral’in aslen Adanalı olduğu ve 8 ay önce çalıştığı kanal temizleme firmasının personeli olarak Trabzon’a geldiği öğrenildi.

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