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Trabzon’da karantinayı ihlal edenler hâkim karşısına çıkacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2020 09:38 | Son Güncelleme

Trabzon’da Korona virüs tedbirlerine aykırı davranan 50 şüpheli hakkında yürütülen adli işlemler çerçevesinde 9 kişi hakkında iddianame hazırlanırken bu kişiler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ile Trabzon Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları uyarınca Korona virüs salgını ile mücadele sürecinde alınan tedbir kararlarının uygulanmasına yönelik olarak Trabzon Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri, Trabzon Emniyet Müdürlüğü ve Trabzon Jandarma Komutanlığı’nca yapılan denetimler sonucunda tedbirlere aykırı davranan 50 kişi tespit edildi.9 kişi hakim karşısına çıkacakTrabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Türk Ceza Kanunu’nun 195.

Trabzon’da Korona virüs tedbirlerine aykırı davranan 50 şüpheli hakkında yürütülen adli işlemler çerçevesinde 9 kişi hakkında iddianame hazırlanırken bu kişiler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ile Trabzon Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları uyarınca Korona virüs salgını ile mücadele sürecinde alınan tedbir kararlarının uygulanmasına yönelik olarak Trabzon Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri, Trabzon Emniyet Müdürlüğü ve Trabzon Jandarma Komutanlığı’nca yapılan denetimler sonucunda tedbirlere aykırı davranan 50 kişi tespit edildi.

9 kişi hakim karşısına çıkacak
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Türk Ceza Kanunu’nun 195. maddesine istinaden “Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı” davranma suçundan haklarında soruşturma başlatılan toplam 50 şüpheliden 9’u hakkında yürütülen soruşturmalar tamamlanarak kamu davası açılırken, 9 kişi önümüzdeki günlerde hâkim karşısına çıkacak. Yapılan işlemler sonucu 9 şüpheli hakkında ise takipsizlik kararı verilirken oluşan dosya sayısı ise 44 olarak belirlendi.

İki aydan bir yıla kadar hapis cezası
Öte yandan bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmayla ilgili TCK’nın 195. Maddesi uyarınca “ Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” ibareleri yer alıyor.

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